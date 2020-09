Concorsi al Comune di San Severo: pubblicata la banca dati per la preselezione

San Severo, 01 settembre 2020. Il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore al Personale Valentina Stocola comunicano che è disponibile la banca dati di 500 domande con le relative risposte esatte dalle quali saranno estratte le 30 domande contenute nel questionario che sarà somministrato ai candidati per la preselezione concorsuale prevista nei giorni

23 settembre – Cat. B – ore 8,30

25 settembre – Cat. C ore 8,30 dalla A alla I e alle ore 14,00 dalla L alla Z.

Si comunica, altresì, che la prova preselettiva secondo il calendario sopra indicato, si svolgerà presso il Palasport Comunale “Borsellino e Falcone” sito in San Severo in Viale Castellana. I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità e mascherina anti Covid.

La banca dati è consultabile on line sul sito del Comune di San Severo www.comune.san-severo.fg.it sulla home page iniziale nella sezione IN EVIDENZA.