Consultori, Covid, questione finanziaria per le donne, i temi di Patrizia del Giudice

Foggia, 01 settembre 2020. La legge sulla doppia preferenza ha fatto molto parlare di sé e della sua applicazione. Ma i temi che riguardano le donne- che sono molti, se ne possono scegliere alcuni- non sono emersi nel dibattito verso il voto delle regionali. A tal proposito, Stato Quotidiano ha chiesto a Patrizia del Giudice, presidente della Commissione Pari Opportunità Puglia, quali temi ritiene prioritari in ambito femminile e da portare in Regione. Del Giudice, in quanto candidata ne ‘La Puglia Domani’ con Raffale Fitto, si è auto-sospesa da questo ruolo.

Ecco di seguito i punti da lei evidenziati

1-Piena applicazione della legge 194 del 22/051978 – potenziamento dei consultori.

È necessario offrire alle donne il miglior supporto possibile nei casi in cui decidano di ricorrere all’interruzione della gravidanza, garantendo sempre la presenza di personale competente e qualificato. Occorre prima di tutto riorganizzare la rete dei consultori presenti sul territorio e, nel contempo, potenziarli. Tali strutture sono fondamentali come disciplinato dall’art.2 della legge 194 che stabilisce la loro funzione, indicando il dovere che hanno nei confronti della donna in stato di gravidanza: informarla sui diritti a lei garantiti dalla legge e sui servizi di cui può usufruire; informarla sui diritti delle gestanti in materia laborale; suggerire agli enti locali soluzioni a maternità che creino problemi; contribuire a far superare le cause che possono portare all’interruzione della gravidanza.

2- Donne penalizzate dall’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Covid-19

L’emergenza sanitaria ha contribuito a far emergere tutte le complessità del ruolo della donna che deve dividersi tra lavoro e famiglia. Ha reso evidente la difficoltà nella gestione del tempo da dedicare al lavoro, alla cura dei più piccoli, ai genitori anziani. Un punto fondamentale su cui voglio lavorare è il mondo della scuola e dell’università, perché possa essere d’aiuto alle donne e alle famiglie e che siano, al contempo, ancorate al tessuto economico per lo sviluppo della nostra regione che viene abbandonata sempre di più dai ragazzi per andare altrove. A maggior ragione in questo momento storico, sarebbe importante che la scuola e l’università rappresentassero anche un presidio medico continuo. È altresì fondamentale che tutto il corpo docenti venga ascoltato, valorizzato e sostenuto.

Un altro tema importante emerso durante l’emergenza sanitaria è quello dei casi di violenza sulle donne, aumentati durante il lockdown. Ho lavorato in sinergia con una rete nazionale di donne che ha fatto nascere l’app facente capo al 1522, numero di telefono gratuito, attivo h24, che costituisce una help line per i casi di violenza e stalking. Non è una soluzione definitiva, ma di certo può costituire un valido supporto.

3- Questione finanziaria per le donne.

In base alla mia esperienza professionale e ai molteplici incontri che ho creato per la cultura finanziaria, sono convinta che l’ora della cultura finanziaria debba far parte del programma scolastico. Certamente attraverso la regione mi impegnerò per promuoverne l’attivazione.

Fin qui l’intervento di Patrizia del Giudice.

Sarebbe auspicabile un dibattito in questo ambito che coinvolga le altre donne, candidate e non, con ruoli nelle segreterie di partito, espressioni della società civile e dei movimenti con i loro portavoce. In questi anni, nonostante l’articolata rete che le donne hanno saputo tessere, la loro rappresentanza in consiglio regionale è stata molto esigua. Da settembre prossimo sarà possibile votare un uomo e una donna, lo ricordiamo, il voto per due uomini non è valido, si annulla il secondo e vale solo il primo. Non si tratta di una “quota rosa” ma di un principio costituzionale per la cui applicazione è intervenuto il Governo, rendendo legge la proposta dello stesso consiglio regionale pugliese. Abbiamo qualche tema di genere su cui discutere e per cui lavorare?

A cura di Paola Lucino, Foggia 01 settembre 2020.