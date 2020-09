Riceviamo e pubblichiamo

Manfredonia, 01 settembre 2020. “Caro StatoQuotidiano, sono arrabbiata. Sono arrabbiata perché nella giornata di ieri, lunedì 31 agosto, ho accompagnato mio padre, malato grave di un tumore ai polmoni, a fare la sua terapia nel reparto di oncologia, day hospital al poliambulatorio a San Giovanni Rotondo.

Premesso che mio padre è debilitato per la sua malattia, perché non si alimenta quasi più e fa fatica a camminare, a restare in piedi e anche a stare seduto. Partiamo da Manfredonia alle 07:30 per arrivare a San Giovanni Rotondo per il prelievo venoso e poi terapia, passiamo per il triage, alle 08:30 gli viene fatto il prelievo e fin qui tutto bene.

Dalle 08: 30 abbiamo atteso quattro ore perché mio padre fosse visitato e gli venisse dato l’ok per la terapia. Ben “4” ore di attesa!!!!! Io ero stanchissima e snervata per l’attesa, io che fisicamente sto bene e sono giovane, ma pensate ad una persona malata e anziana come deve sentirsi!!!! Dopo un paio di richieste al personale, mi propongono di portare mio

padre su un letto e di sistemarlo lì. Ancora un’altra ora di attesa perché arrivi la terapia… io nel frattempo cerco di far rimanere calmo mio padre che, preso da dolori e crisi nervosa, vuole andare via.

Arriva la terapia, l’infermiera sistema il tutto e.. Conclusione: siamo tornati a casa alle 17 !!! Lascio a voi lettori e magari a qualcuno che possa dare una migliore organizzazione al servizio, grazie”.

“In fede, Brigida Emma”, Manfredonia 01 settembre 2020.