Felleca “Foggia in serie C? La salvezza obiettivo minimo”

Foggia, 01 settembre 2020. “Siamo già in C, ci hanno già comunicato ufficialmente la vittoria del campionato. Hanno tolto il titolo al Bitonto e ora siamo la nona promossa dalla D per regolamento. Adesso pagheremo l’iscrizione, la fideiussione e tutto. Tra l’altro non credo accetteranno l’appello del Bitonto: la procura aveva chiesto l’esclusione dal campionato, gli hanno già concesso molto togliendogli solo la promozione”. E’ quanto ha detto ai microfoni di TuttoC.com il presidente del Foggia, Roberto Felleca.

“Chiederemo la proroga sia per la fine del mercato, sia per l’inizio del campionato”, ha detto Felleca a TuttoC.com.