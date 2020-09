Feltri contro Conte: “Foggiano inetto a capo di un baraccone di spreconi”

“Ieri il Tg1 in un servizio ha reso noto che le vacanze quest’anno proseguiranno a settembre e anche a ottobre. Ignoro in base a quali elementi la Rai abbia fatto una simile previsione che, se si rivelasse fondata, sarebbe una tragedia per l’Italia, la quale è rimasta bloccata per oltre quattro mesi a causa del Covid, intanto non ha prodotto e parecchia gente ha dovuto cessare di lavorare con grave pregiudizio per lo sviluppo economico. Molte categorie, per esempio il terziario (bar, ristoranti e alberghi), hanno subìto ingenti danni, non potendo incassare ma dovendo pagare dipendenti e tasse, e ora che sarebbe giunto il momento di recuperare il tempo e il denaro perduti, ci informano invece che le ferie dei compatrioti si prolungheranno fino all’autunno. Ci sembra una follia difficile da spiegarsi. I conti del Paese e dei cittadini precipitano nel buio pesto e il popolo se ne frega, estendendo il tradizionale riposo estivo e danneggiando in tal modo se stesso e la Nazione. Il dramma che ne deriva è preoccupante. Lo Stato si sta indebitando in misura insopportabile, il Movimento Cinquestelle si sta impegnando per dissipare gli aiuti (non regali) della Unione Europea, creando i presupposti di un inglorioso fallimento”.

Fonte: liberoquotidiano