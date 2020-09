Foggia, Consiglio provinciale approva rendiconto di gestione e DUP

Approvati all’unanimità gli accapi all’odg relativi alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi dup 2019-2021 al 31/12/2019; il Rendiconto di Gestione per l’esercizio 2019 e relativi allegati, il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2019 della Scuola di Protezione Civile della Provincia di Foggia; riconosciuti i debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a), d.lgs 267/2000 e s.m.i. della somma complessiva di euro 36.484,33 derivanti da sentenze esecutive.

Foggia , 01 settembre 2020. Il Consiglio Provinciale si è riunito in videoconferenza. La riunione in remoto ha fatto registrare la partecipazione del Presidente, Nicola Gatta e dei Consiglieri Provinciali: Mattia Azzone; Cosalvo Di Pasqua; Angela Maria Lombardi; Annamaria Torelli; Zuccaro Antonio e del Segretario Generale, Giacomo Scalzulli, della Dirigente dei Servizi Finanziari, Rosa Lombardi e per l’Avvocatura, Martino e Baldi.

Nei suoi interventi sui primi due accapi all’ odg il Presidente, Nicola Gatta ha sottolineato che è stato fatto un lavoro straordinario rispetto ai programmi che si era posta l’Amministrazione, con risposte concrete agli enti ed ai cittadini e con interventi mirati di riqualificazione della viabilità provinciale e di salvaguardia del patrimonio scolastico. Sono stati ottenuti finanziamenti sia statali che regionali ed un ruolo primario nel CIS..

Il Presidente Gatta ha ribadito, che con l’approvazione del rendiconto si è preso atto delle risultanze di gestione riferita all’anno 2019, che si è chiusa con un risultato di amministrazione effettivamente disponibile pari ad euro 2.364.998, 86. Sicuramnte un bel risultato se messo a confronto con l’anno 2017 (euro 21.493,76) e l’anno 2018 (euro 209.510,59) ed ha ringraziato sia la tecnostruttura che i consiglieri provinciali per l’ottimo lavoro svolto. Ha rilevato che nell’anno 2019 la spesa in conto capitale ovvero gli investimenti che hanno prodotto incrementi patrimoniali dell’Ente è sta pari ad euro18.844.361,85 con un notevole incremento rispetto all’anno 2018 pari ad euro 13.158.463,08.

Sul fronte dell’emergenza COVID, i responsabili dell’edilizia scolastica, stanno predisponendo gli interventi di edilizia leggera di adeguamento e di adattamento funzionale delle aule e degli spazi didattici per far rientrare gli alunni, il personale ed i docenti in tutta sicurezza e che il trasferimento della somma di euro 1.300.000,00 risulta insufficiente rispetto a quanto effettivamente necessario ed indispensabile. Tanto che le positive risultanze ottenute con l’attenta e puntuale gestione politica ed amministrativa per l’anno 2019 permetterà di utilizzare parte del risultato ottenuto proprio per queste finalità.

Il Consigliere delegato al Bilancio, Mattia Luciano Azzone ha relazionato sugli accapi relativi alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi dup 2019-2021 al 31/12/2019 ed al Rendiconto di Gestione per l’esercizio 2019 e relativi allegati ed al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2019 della Scuola di Protezione Civile della Provincia di Foggia.

Nel corso dei lavori è intervenuta la Consigliera, Angela Maria Lombardi.