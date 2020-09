Foggia. Italia Viva presenta i candidati alle Regionali con Teresa Bellanova

Foggia, 01 settembre 2020. FOGGIA – Arriva in Capitanata Teresa Bellanova, Ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali nel Governo Conte. Bellanova sarà in provincia di Foggia mercoledì 2 settembre per diversi incontri con realtà imprenditoriali del territorio ed operatori del settore agricolo e della pesca.

Momento centrale della visita di Teresa Bellanova in Capitanata sarà l’iniziativa politica nella quale con la coordinatrice nazionale di Italia Viva verranno presentati i candidati alle Elezioni Regionali del 20 a 21 settembre. L’incontro si svolgerà alle ore 11.45 presso la sala Energia palazzo dell’Amgas Viale Manfredi (Sede di Confagricoltura) a Foggia. Questi gli 8 candidati per la provincia di Foggia: Angela Lombardi, Bernadette Cappelletta, Saverio Cassitti, Luciano Castigliego, Chiara D’Errico, Roberto Mario Fanelli, Francesco Antonio Forte, Noemi Frattarolo.

Gli 8 candidati sostengono Ivan Scalfarotto, candidato Presidente della Regione Puglia con una coalizione composta da partiti riformisti ed europeisti come Italia Viva, Azione di Carlo Calenda e +Europa di Emma Bonino.

“Siamo onorati della visita della Ministra Bellanova in Capitanata, dove avrà l’opportunità di incrociare le tante realtà economiche che questo territorio può vantare – sostengono Rosa Cicolella e Aldo Ragni, coordinatori provinciali di Italia Viva Foggia -. E siamo onorati che sia lei a presiedere alla presentazione della lista degli 8 candidati, una squadra fatta di donne e uomini che, siamo sicuri, saprà rappresentare al meglio le istanze del nostro territorio”.