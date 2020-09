Lasorsa ride “Mi sarei dimesso? Fatevene una ragione, io rispetto il voto degli elettori”

Orta Nova, 01 settembre 2020. “Rispondo ad alcune voci false di corridoio in base alle quali avrei rassegnato le mie dimissioni. Sono cose che mi fanno ridere. Il voto degli elettori va sempre onorato e rispettato. Il voto dello scorso anno ha sancito chi doveva governare e chi doveva stare all’opposizione, chi ha vinto e chi ha perso. E chi ha perso deve farsene una ragione”. Così Mimmo Lasorsa, sindaco dalla sua pagina facebook ieri. E il suo discorso è continuato con riferimenti a interventi realizzati dai vari gruppi politici di opposizione nei giorni scorsi. Per esempio, riguardo ad una eventuale spaccatura creatasi all’interno della maggioranza a governo del Comune ortese. Ipotesi sembrata plausibile ad alcuni a seguito delle dichiarazioni pubblicate dal gruppo Partecipiamo Orta Nova che sostiene il primo cittadino.

“Il gruppo continuerà a lavorare con lealtà per rilanciare l’azione amministrativa, per sostenere il nostro sindaco e augura al vicesindaco Mara Ghezza una buona campagna elettorale” le parole del comunicato di Partecipiamo Orta Nova firmato in particolare da Carmine De Girolamo (assessore al personale e al contenzioso); Michele De Finis (assessore ai lavori pubblici); Francesco Grillo (consigliere comunale); Mirco Marseglia (consigliere comunale); Miriam Maggi (consigliere comunale); Arturo Gianluca Di Giovine (consigliere comunale); Gerardo Ragno (consigliere comunale).

“Riteniamo, tuttavia, di non poter sostenere il nostro vicesindaco” si precisava quindi nello stesso comunicato “in quanto la scelta della sua candidatura non è stata condivisa con tutta l’amministrazione ed è stata comunicata dopo l’accettazione della stessa”. Secondo Lasorsa nessuna frattura vi sarebbe all’interno della sua maggioranza. “Siamo gruppi eterogenei” ha affermato infatti “La diversità di pensiero è il sale della democrazia. Importante è rimanere uniti nelle battaglie che riguardano il nostro paese”.

Il primo cittadino ha poi risposto anche alle critiche mosse nei confronti dell’operato del governo locale da lui guidato: “Questa amministrazione non avrebbe fatto nulla di rilevante e concreto fino a questo momento. Molti non si sono accorti che con l’avvio della raccolta differenziata, ad esempio, si è andati incontro ad un cambiamento epocale. E non mi si venga a dire che questa sarebbe partita con chiunque si fosse trovato a governare. Ci sono consiglieri di opposizione che hanno governato cinque anni e non l’hanno mai fatta avviare. Cinque anni dove si sono aumentate le tasse senza mai garantire un servizio aggiuntivo. È questa la differenza tra noi e loro”.

Secco poi ha continuato a difesa del lavoro proprio e dei suoi collaboratori sferrando una serie di colpi nei confronti dell’amministrazione che lo ha preceduto: “Per non parlare dei loculi cimiteriali. Dal 2016, quando il sindaco era un altro, non c’è mai stato l’avvio dei lavori di costruzione. Siamo stati noi a farlo appena insediati e a breve procederemo con l’assegnazione. Per non parlare dei famosi lavori pubblici che abbiamo ereditato: corso Lenoci, largo Turati, lavori che abbiamo dovuto rivedere in quanto facenti capo a progetti letteralmente vuoti. A corso Lenoci con il vecchio progetto era prevista una pista ciclabile che avrebbe causato la scomparsa delle aree destinate a parcheggio. A largo Turati era previsto un semplice riasfalto. Abbiamo dovuto rivisitare tutto. Per non parlare della pubblica illuminazione. Il progetto sancito dalla precedente amministrazione ci lega ad una ditta privata per 25 anni e prevede un compenso di 340 mila euro. Oltre al fatto che riteniamo che questo possa rappresentare uno sperpero di denaro pubblico incomprensibile, questo contratto è sotto l’indagine dell’Anac (Autorità Nazionale AntiCorruzione). Ed è questa la motivazione che ci frena in quanto siamo chiamati a trovare delle alternative per evitare sperperi e problemi di ogni tipo. Tutto questo per dire che siamo chiamati a risolvere patate bollenti ereditate. Nonostante tutto stiamo dando il massimo per questa comunità e continueremo a farlo”.

Era dei giorni scorsi intanto il caustico intervento del precedente sindaco di Orta Nova e attuale consigliere di minoranza, Dino Tarantino: “Da qualche mese avete spento la prima candelina. Quattordici mesi di vuoto cosmico. Il nulla politico amministrativo avete rappresentato, perché nulla avete realizzato. Avevate promesso una città educativa basata sulla condivisione delle scelte, ma avete dimostrato tutto il contrario. Solo autoritarismo, denigrazione nei confronti delle minoranze. Altro che democrazia”.

E, ancora, nel discorso di Tarantino rivolto a Lasorsa: “Voglio ricordarti, Sindaco, che i cittadini hanno votato te e i tuoi consiglieri comunali per prendere delle decisioni, per assumervi le dovute responsabilità e non, come avete fatto, nominando un ingegnere del posto, amico tuo Sindaco, e lo avete delegato a rappresentarvi dovunque e comunque”.

E, ad evidenziare lo stato di abbandono in cui verserebbe Orta Nova, a detta di Tarantino:

“Il paese è sporco, ma questo grazie a te e al tuo assessore al ramo perché non siete stati attenti a tempo debito. Parlo di febbraio quando scadeva il contratto per il verde pubblico e non avete fatto altro che mettere in mezzo alla strada 7 lavoratori, padri di famiglia che sono 6 mesi che non percepiscono uno stipendio. Alberi che sono stati piantumati nel corso del mio mandato e che vedo morire ogni giorno perché non vengono irrorati. Al cimitero sta succedendo di tutto e di più: salme che sostano nella camera mortuaria, l’ultima da 20 giorni. Sindaco, ti voglio ricordare che sei il primo responsabile della salute pubblica dei cittadini”. E l’attenzione era andata anche al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti: “E vogliamo parlare della raccolta differenziata? Vorrei far notare come questa presunta vittoria nell’avviarla, come tu Sindaco la definisci, viene da lontano. Dai tanti anni di lavoro e sacrificio che la mia Amministrazione e i Sindaci degli altri comuni dei Reali Siti, abbiamo sopportato. Sforzi che hanno preparato il solco di un progetto che comunque doveva partire con chiunque si fosse trovato ad amministrare in seguito. Noto tuttavia già alcune criticità nella gestione dello start-up. Eppure ci hai messo un anno per avviare tale servizio

[…]. E non dimenticare, caro Sindaco, che, appena ti sei insediato lo scorso anno, hai aumentato le tariffe TARI del 30% dicendo che questo sarebbe servito per dare un servizio migliore, quello della differenziata. Un servizio dato solo da qualche mese. Se vuoi bene veramente ai cittadini di Orta Nova, restituisci i soldi per quei mesi in cui non hanno usufruito di tale servizio”.

Tarantino, inoltre, aveva anche sottolineato il mancato avvio dei lavori pubblici “e non si sa il perché”; lo stato di abbandono in cui verserebbero le scuole, gli asili; i problemi legati alla pubblica illuminazione, in relazione alla quale “alcune zone del paese rimangono ancora al buio”.

E poi i canali periferici che sarebbero stati realizzati per volontà delle amministrazioni di centro-destra. “Canali” secondo Tarantino “che hanno messo in sicurezza Orta Nova nelle giornate in cui sono arrivate quelle bombe d’acqua. Eppure qualcuno ci derideva, diceva che erano soldi spesi inutilmente”. Mentre Emiliano sarebbe ora venuto a prendersi il merito di quanto realizzato e “non si è invece fatto vedere quando i Cinque Reali Siti erano in difficoltà per la questione della gestione dei rifiuti”.

Rimostranze nei confronti di Lasorsa e dei suoi erano inoltre arrivate due giorni fa anche dal gruppo politico Orta Nova Mi piace a seguito della notizia delle candidature a consiglieri regionali di due concittadini, Leonardo Quarticelli ed il vicesindaco del nostro Comune, Mara Ghezza. “Due concittadini di cui non discutiamo le capacità, ma che per la loro inattesa scelta di candidarsi alle regionali ci hanno dato spunto per alcune considerazioni di carattere politico” si legge nel comunicato di riferimento “Crediamo che una candidatura così ambiziosa ed impegnativa debba essere conseguenza di un progetto che sia in grado di intercettare la più larga fiducia dei cittadini Ortesi e soprattutto dei cittadini degli altri comuni dell’Unione dei Cinque Reali Siti. Una candidatura “condivisa”, questo è ciò che rende una candidatura al consiglio regionale credibile, e soprattutto “utile” al nostro territorio. Tutto il resto si palesa come l’ennesima candidatura “riempi-lista” o, nella peggiore delle ipotesi, come “partita di scambio” per qualche politico locale di vecchio corso […] come nel caso di Mara Ghezza, che non trova nemmeno l’appoggio dei suoi colleghi di amministrazione”.

Tutto questo metterebbe a nudo, secondo il gruppo politico in questione “le serie difficoltà di questa amministrazione, un’amministrazione che sta deludendo i cittadini Ortesi, un’amministrazione che dall’inizio del suo mandato si è fatta notare solo per gli aumenti sulla TARI, villa comunale e campo sportivo chiusi, un centro urbano sporco, verde e spazi pubblici in abbandono, incarichi di collaborazione gratuita affidati ad amici tecnici per non si sa quale vantaggio dell’ente, e soprattutto per un Sindaco part-time che possiamo ormai considerare totalmente “assente”.

E cinque giorni fa, ancora un altro comunicato, da parte del gruppo politico Il Nastro, dove si legge: “Una maggioranza che si divide sulla candidatura del vice-sindaco adducendo una motivazione, priva di qualsiasi contenuto politico/amministrativo – si parla di una mancata preventiva consultazione in maggioranza rispetto alla candidatura dell’avv Ghezza – fa emergere un clima interno tutt’altro che sereno.

È piu semplice credere, infatti, che esista un malessere molto più profondo in seno alla maggioranza”.

Secondo tale comunicato nella coalizione a sostegno di Lasorsa sarebbe “lapalissiano non solo che non si condivida il comportamento del Sindaco, rinunciatario a ricoprire il ruolo per il quale si è candidato ed è stato eletto ed al quale ha tacitamente abdicato sin dall’inizio del mandato, tradendo le aspettative di una gran parte della Comunità ortese che aveva creduto in lui. Ma è, altresì, il segno di una sempre più crescente insofferenza per l’ego politico ipertrofico di qualcuno che detta la direzione. È in atto una vera e propria anomalia politica, un appiattimento voluto e perseguito di cui il Sindaco è complice e che determina la solita confusione di ruoli, che contraddistingue questa amministrazione”.

Anche per Il Nastro in un anno e mezzo dall’inizio del mandato dell’amministrazione Lasorsa la Città verserebbe in una situazione quasi di abbandono. Assieme alla partenza della raccolta differenziata, la presente amministrazione avrebbe realizzato “un altro progetto degno di nota: l’aumento della Tari, nonostante la netta contrarietà dell’allora componente politica di questa maggioranza il Nastro”.