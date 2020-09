Manfredonia, la venerazione che tutti i cittadini custodiscono per la Santa patrona

“Oggi vi raccontiamo la storia e la venerazione che tutti i cittadini di Manfredonia custodiscono per la Santa patrona Maria Santissima di Siponto, in occasione della festa patronale.

Vogliamo narrarvi la storia e la sacralità di questa festa patronale anche se quest anno a causa dell’emergenza che stiamo vivendo non sarà possibile esprimere la giusta devozione che ogni anno migliaia di cittadini le dedicano.

Madonna di Siponto è la santa patrona di Manfredonia e la sua memoria viene festeggiata dal 29 Agosto al 1 Settembre.

Dal 1973 l’icona della Vergine di Siponto è custodita in una cappella laterale della chiesa cattedrale di Manfredonia e ogni anno la processione del 31 agosto raccoglie più di 20.000 fedeli.

L’icona venne dipinta da un pittore anonimo a Costantinopoli, nel V secolo e venne esposta in una delle chiese più importanti della città.

Esistono diverse leggende su come iniziò la venerazione della Vergine a Siponto: la prima ipotesi sostiene che l’icona sia giunta a Siponto per mano di San Lorenzo Maiorano, futuro vescovo della città alla morte del suo predecessore Felice I.

La seconda, invece afferma che nel V secolo, incominciò la venerazione al tempo del primo vescovo Felice I, il quale, oltre ad essersi adoperato a diffondere il culto della Vergine nella sua diocesi, dopo il Concilio di Roma, per rendere devoto omaggio alla Vergine Madre, eresse in suo onore un oratorio dove i fedeli sipontini potessero venerarla.

Agli inizi del VI secolo, sempre secondo questa versione, il nuovo vescovo Lorenzo Maiorano sostituì l’oratorio di Felice con una grande basilica che assunse il nome di Santa Maria Maggiore di Siponto.

Il 30 agosto 1872 l’icona rimase danneggiata da un incendio sviluppatosi in cattedrale a causa dei ceri devozionali accesi nel periodo della festa patronale, e ridusse in cenere la parte inferiore del quadro. Venne restaurata segretamente una prima volta solo nel 1896 e il secondo restauro avvenne nel 1927 ad opera del laboratorio di restauri della Città del Vaticano.

Il 28 agosto 1955 Papa Giovanni XXIII, incoronò la Madonna e il Bambin Gesù in una cerimonia a cui parteciparono 20.000 persone in Piazza Duomo.

Nel 1964 l’icona subì un ulteriore restauro da parte dell’artista sipontino Aronne Del Vecchio.

I diversi restauri causarono numerose modifiche allo schema iconografico che si presentò diverso dall’originale.

Nel 2002 l’icona fu soggetta di ulteriori lavori di restauro e per questo non venne più portata in processione ma fu sostituita da una copia realizzata dall’artista Aronne Del Vecchio.

Il 1º settembre 2010, dopo la messa officiata dall’arcivescovo Michele Castoro, la Sacra Icona fu trasportata a Bari, presa in consegna dalla Soprintendenza per i Beni Storici e Artistici della Puglia, per sottoporla a una delicata operazione di restauro.

Il 31 maggio 2011 Manfredonia festeggiò il ritorno della Sacra Icona, i restauratori presentarono in Cattedrale i particolari del lavoro dei restauri evidenziando che i precedenti restauri furono compiuti da artisti e mai da tecnici specializzati.

Successivamente l’Icona venne portata in processione in Piazza Beato Giovanni XXIII per la celebrazione eucaristica, dopo che da 9 anni era sostituita dalla copia del 2002.

Ogni anno, il 31 agosto, si svolge la processione dell’icona della Beata Vergine, che percorre le strade della città di Manfredonia accompagnata da oltre 20.000 persone, a testimonianza della venerazione del popolo sipontino.

Dal 2002, in processione, viene portata una copia, anche dopo il restauro del 2011, per non danneggiare la Sacra Tavola”.

Manfredonia Experience