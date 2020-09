Manfredonia, ormeggi abusivi nel porto commerciale: CP conclude rimozione

Manfredonia, 01 settembre 2020. Nel corso della mattinata di ieri, la Capitaneria di Porto di Manfredonia, congiuntamente al personale della Compagnia Carabinieri ed al personale

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, ha concluso l’attività

di rimozione dei natanti da diporto, abusivamente ormeggiati o abbandonati dai

proprietari nel Porto Commerciale di Manfredonia.

L’attività, iniziata nel Gennaio scorso sotto il coordinamento della Procura della

Repubblica di Foggia, ha anche visto l’intervento del personale specializzato

appartenente al 1°Nucleo Subacquei Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto,

utilizzato per effettuare una preliminare ricognizione dei fondali ed accertare la

presenza dei diversi corpi morti/catenarie, abusivamente installati sul fondale

(costituenti un pericolo per la sicurezza della navigazione nonché un nocumento

all’ecosistema marino-costiero) e successivamente rimossi.

Nella giornata di ieri, invece, si è proceduto alla rimozione degli ultimi natanti da

diporto presenti nello specchio acqueo prospiciente il Molo di Levante ed il Molo di

Tramontana, grazie al significativo ausilio fornito dall’Autorità di Sistema Portuale del

Mare Adriatico Meridionale la quale, in aggiunta, custodirà temporaneamente le

imbarcazioni nelle more di individuare i legittimi proprietari nonché, nel caso dei relitti,

avvierà direttamente gli stessi allo smaltimento tramite ditta specializzata.

L’operazione conclusa assume un valore di grande pregio per la collettività e per gli

amanti e professionisti del mare, in quanto ha innegabilmente migliorato le condizioni

di sicurezza della navigazione in ambito portuale, nonché è stata necessaria per il

ripristino alla legalità, consentendo il pieno rispetto delle connesse norme di legge

che vietano l’ormeggio dei natanti da diporto nel Porto Commerciale, possibile

esclusivamente presso i sodalizi nautici, strutture appositamente autorizzate e che

permettono di monitorare i requisiti di sicurezza ed ambientali da rispettare.