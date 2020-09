Manfredonia. Ripulita la pineta del CA1, ma quante criticità irrisolte

Manfredonia, 01 settembre 2020. Non tutti sono al corrente che nel comparto CA1 di Manfredonia esiste un piccolo polmone, rappresentato da una pineta molto simile a quella sita nei pressi dei lidi di Siponto.

Stamattina, grazie a dei volontari coordinati dal dott. Gesuele Rosciano, presidente dell’associazione “Noi Manfredonia”, la pineta è stata ripulita da rifiuti, abbandonati da chi evidentemente a Ferragosto ha inteso bivaccare senza poi conferire i rifiuti presso il centro di raccolta.

Ma vi è di più: sembrerebbe che nella pineta vengono celebrate le messe sataniche, a giudicare da alcuni simboli disegnati eloquenti disegnati su dei massi. “Il comparto CA1, pur essendo stato collaudato dal Comune di Manfredonia, resta in completo stato di abbandono, almeno per quanto concerne la manutenzione del verde pubblico. Vi sono aiuole infestate di erbacce infestanti secche e gli stessi marciapiedi sono ormai invasi dalla vegetazione che si sta riprendendo gli spazi che l’uomo si è preso”.

Conclude il Presidente, “con l’auspicio che i Commissari Prefettizi nonchè i politici locali, considerino l’associazione dallo stesso presieduta, come soggetto propositivo nel trovare, di concerto, le soluzioni adeguate per risollevare MANFREDONIA dallo stato, non certo invidiabile, nel quale attualmente si trova”.

A cura dell’Avvocato Antonio Castriotta, Manfredonia 01 settembre 2020.

fotogallery – video (prima dell’intervento di pulizia dell’area)