Mattinata, rapinata 82enne in via Tasso: no lesioni. Indagini su un gruppo di giovani

Mattinata, 01 settembre 2020. Rapinata una donna di Mattinata, classe 1938, da un gruppo di ignoti che hanno sottratto all’anziana un cellulare e del denaro. I fatti sono avvenuti verso le ore 1.30 della notte trascorsa in via Tasso. La donna non ha riportato alcuna lesione, non c’è stata dunque violenza fisica sulla vittima ma una sottrazione con impeto del telefono e della somma di denaro.