Milano. “Affitto rifiutato a due ragazze di Foggia perchè lesbiche”

Foggia, 01 settembre 2020. Dal non si affitta ai “terùn“ al non si affitta a coppie di donne, il passo è breve. E’ successo nella civilissima Milano, a due ragazze di Foggia attualmente residenti a Piacenza, Chiara e Federica, per il loro orientamento sessuale. Il viaggio a Milano per vedere quella casa tanto cercata; l’incontro con la proprietaria e suo padre; la certezza di aver finalmente terminato la ricerca; poi la triste sorpresa che fa male, che lascia l’amaro in bocca, occupata per loro, ma libera per gli altri.

C’è una spirale di rigurgiti omofobi e razzisti che va fermata, le persone non possono essere discriminate per ciò che sono e per chi decidono di amare. L’omofobia è il frutto dannoso ed incivile di una cultura patriarcale sempre in agguato. Sono convinta che il silenzio e la complicità di ogni essere umano di fronte a un rifiuto omofobo, siano messaggi educativi letteralmente sbagliati oltre che bigotti, pertanto sono e resto dalla parte di #Chiara e #Federica. A tal proposito sono necessarie nuove narrazioni culturali per debellare luoghi comuni e retaggi di secoli bui, un’educazione di genere che combatta il pregiudizio di genere e il machismo che mette l’uomo eterosessuale al vertice della società.

Un’intera classe politica, di giornalisti reazionari e di seminatori d’odio e fango dovrebbe chiedere SCUSA per aver consentito che l’odio per le diversità diventasse narrazione superficiale e lessico comune di contesa politica e razziale. Per rispondere alla speranza di una grande parte della società di veder riconosciuti diritti che si attendono da quasi 30 anni e di rendere questo Paese un luogo più giusto, più sicuro e più libero per tutte e per tutti, nonostante l’ostruzionismo della Lega, il testo base della proposta di #LeggeZan, contro l’omotransfobia e la misoginia, è approdato in Parlamento. Si tratta di un provvedimento avanzato, al passo con i tempi e adatto a fronteggiare la sfida che abbiamo davanti: contrastare odio, violenze e discriminazioni per motivi di genere, identità di genere ed orientamento sessuale.

E’ chiaro che una legge non basta per cambiare le cose e cancellare secoli di ignoranza e di luoghi comuni. Il problema non è l’omosessualità, è l’omofobia strisciante e sempre dietro la porta. La battaglia per vincere la violenza omofoba è soprattutto culturale. La legge sarebbe solo una prima tappa per stigmatizzare il comportamento omofobo. Ma poi bisogna anche costruire una politica diversa che passi per una valorizzazione delle diversità, qualsiasi diversità. La diversità è ricchezza, non mutilazione per qualcuno. Questo vale per la scuola, per la chiesa, ma per qualsiasi altra istituzione educativa o sociale. La vera uguaglianza si raggiungerà quando tutti avranno diritto alla propria affettività.

Il cambio di legislazione è importante, ma comunque superiore rispetto al cambio della mentalità della gente. L’omofobia è certamente diminuita, ma ce n’è ancora molta. Per un genitore scoprire un/una figlio/a omosessuale è ancora un trauma, perché uno non se lo aspetta, non mette mai in conto la possibilità che il/la figlio/a si possa innamorare di un altro/a ragazzo/a. Ma lo sbigottimento e l’angoscia col tempo lasciano lo spazio alla serenità e all’accoglimento, anche se esistono casi molto tristi di figli cacciati di casa o di genitori che non vogliono più neppure toccarli e, per quest’ultimi, bisogna lottare per farli diventare più umani ed inclusivi.

(Nota stampa Grazia Manna, Troia 01 settembre 2020)