Monte. “La Festa Patronale si svolgerà regolarmente anche quest’anno”

Riceviamo e pubblichiamo

“Care cittadine, Cari cittadini, anche quest’anno il “Comitato Festa Patronale” ha avviato la complessa macchina organizzativa che ci condurrà, a fine mese, ai festeggiamenti in onore del nostro Santo Patrono San Michele Arcangelo.

Una macchina organizzativa quest’anno ancora più complessa per via dell’emergenza

sanitaria che tutti stiamo vivendo economicamente e socialmente. Anche noi, da parte nostra, vogliamo ringraziare tutto il personale sanitario, i volontari di protezione civile, le forze dell’ordine e le autorità pubbliche competenti, per tutti gli sforzi che dall’inizio della pandemia hanno fatto, richiedendoci spesso non pochi sacrifici, al fine di arginare il

contagio da Coronavirus.

Siamo tuttavia ancora nella fase di convivenza col virus e, soprattutto i dati delle ultime

settimane, ci spingono a tenere alta la guardia continuando a rinunciare a quei momenti, da un abbraccio ai nostri affetti più cari al prendere parte al concerto del nostro cantante preferito, che mai avremmo pensato di dover limitare così radicalmente. D’intesa con i Padri Micheliti, custodi della Celeste Basilica da cui tutta la nostra attività trae forza e radicamento, siamo anche convinti di dover continuare a fare la nostra parte affinché

la Città possa onorare il suo Santo Patrono. Una volontà da subito comunicata anche

all’Amministrazione Comunale che, con la piena libertà ed autonomia di sempre, ha ulteriormente rinnovato la fiducia in questo Comitato.

La Festa Patronale si svolgerà regolarmente anche quest’anno, dal 26 al 30 settembre

prossimi: sarà una festa sobria, nel più ampio rispetto delle normative sanitarie e di sicurezza vigenti, con l’imprescindibile obiettivo di avere la tutela della salute quale criterio guida di tutto il nostro operato. Ed è per questo motivo che quest’anno non effettueremo la questua: i nostri volontari, quasi tutti di età compresa tra i 15 ed i 20 anni, non saranno nelle vostre case con il sorriso di sempre per ascoltare le vostre idee, le vostre critiche costruttive e per ricevere il vostro contributo volontario.

Dal 1° settembre sarà tuttavia allestito un punto raccolta presso la sede del Comitato in Corso Vittorio Emanuele oltre ad altri punti raccolta che saranno presto attivi in CIttà: lì ognuno di voi potrà effettuare la propria donazione per lo svolgimento dei festeggiamenti civili il cui programma, sarà reso noto compatibilmente con le disponibilità finanziarie a disposizione di questo Comitato. Vi chiediamo scusa se non potremo realizzare il programma che ha caratterizzato la nostra Festa Patronale negli ultimi anni. Speriamo però apprezzerete il nostro sforzo: noi ce la metteremo comunque tutta!”.

Monte Sant’Angelo, 01 settembre 2020

Il Comitato Festa Patronale “San Michele Arcangelo”