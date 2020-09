Piano Dell’Erba per la Regione “Il ‘modello Apricena’ per l’intera Capitanata”

Apricena, 01 settembre 2020. La campagna elettorale è entrata nel vivo per l’imprenditore e assessore ai lavori pubblici di Apricena Paolo Dell’Erba, candidato al Consiglio Regionale in Puglia nella lista civica “La Puglia Domani” a sostegno di Raffaele Fitto presidente.

Nella serata di ieri, presso il comitato elettorale di Apricena, Dell’Erba ha incontrato i cittadini insieme all’altra candidata consigliere della sua lista Marina Petroianni di Lucera. Presente all’incontro, a sostegno dei candidati, anche il sindaco di Apricena Antonio Potenza.

Interesse verso i giovani, infrastrutture e sanità sono tra gli elementi in comune del programma dei due candidati Dell’Erba e Petroianni. Per Dell’Erba il modello da instaurare, dopo la sua elezione a consigliere regionale, è di mettere in atto ciò che è stato realizzato in questi sei anni nella città di Apricena su scala provinciale e regionale. “Abbiamo realizzato tante opere e attinto a tanti finanziamenti – ha detto Dell’Erba – Voglio svolgere lo stesso per la Capitanata” e per quanto riguarda la sanità locale ha riferito “Bisogna offrire servizi sanitari veloci e più posti letto, un malato non può essere trasportato da un ospedale a un altro”.

Per Marina Petroianni bisogna dare un freno continuo e sempre più crescente all’emigrazione di giovani in cerca di lavoro e di stabilità: “Abbiamo giovani preparati, non devono lasciare questa terra – ha affermato la candidata – Non abbiamo niente da invidiare a nessuno, abbiamo le risorse e le dobbiamo rivalutare”.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola

