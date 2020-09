”Progetto di Stato” per la valorizzazione dell’Oasi Lago Salso

“UN ”Progetto di Stato” che se realizzato consentirà la valorizzazione del sito organizzando attività varie che giustifichino un ticket d’ingresso, che creino lavoro e intercettino investimenti operativi. Che possa rendere insomma l’area fruibile liberandola dall’inagibilità attuale e realizzare quella funzione sostenibile di area naturalistica al servizio della comunità”.

E’ L’IDEA che Pasquale Pazienza, presidente dell’Ente Parco del Gargano ha dell’Oasi lago salso per eliminare le incrostazioni che lo hanno paralizzato e rilanciarne le funzioni economiche e sociali. Ed ha cominciato col porre in liquidazione la società che gestiva quel comprensorio, la “Oasi lago salso Spa” composta dall’Ente Parco del Gargano, socio di maggioranza con il 96%, e dal Centro studi naturalistici con il 4%. Questa formazione era peraltro l’ultima versione della società voluta dal comune di Manfredonia nel 2001, nell’intento di dare a quel comprensorio un assetto amministrativo che valorizzasse quegli oltre mille ettari per metà agricoli, per metà vallivi. La società si componeva del Comune di Manfredonia (86%), delll’Ente Parco (10%), e una cooperativa di lsu (4%) rilevata quest’ultima nel 2009 dal CSN. Una esperienza contrassegnata dalle difficoltà incontrate dal comune di Manfredonia a gestire un comprensorio complesso tanto che nel 2015, anche sulla spinta della legge Madia che vietava ai comuni di gestire enti che non fossero funzionali alle prerogative dell’ente, il comune cedette le proprie quote all’Ente parco.

UNA REALTA’ gestionale che non ha dato i risultati attesi. Anzi. Tanto che il nuovo presidente Pasquale Pazienza ha deciso “di azzerare la Società Oasi lago salso e metterla in liquidazione, in considerazione – rivela – di una serie di criticità amministrative e anomalie gestionali riscontrate nel momento del mio insediamento nell’agosto 2019. Criticità – spiega – che evidentemente sfuggivano all’Ente Parco. Nello specifico il Centro studi naturalistici, socio di minoranza, risultava l’effettivo gestore dell’Oasi. Una gestione anomala caratterizzata da debiti tributari (è stato persino pignorato il conto corrente della società), contratti di lavoro illegittimi, irregolarità varie”.

NATURALMENTE il presidente Pazienza, professore di economia all’Università di Foggia, esperto in politiche per lo sviluppo sostenibile del territorio, una lunga esperienza in Inghilterra, ha pensato ad un nuovo assetto da dare a quel comprensorio ultimo residuo della laguna che allargava l’Adriatico fino ad Arpi, la moderna Foggia e dunque l’idea del “Progetto di Stato”. “Una pianificazione – illustra alla Gazzetta – che punti alla valorizzazione del sito attraverso la razionale organizzazione delle diverse attività possibili in quell’area, liberandola dall’inagibilità attuale e costruire quella funzione sostenibile di area naturalistica al servizio della comunità”.

PRESUPPOSTO del progetto Pazienza, è “la demanializzazione dell’area in favore dello Strato, con – anticipa – l’affidamento ai carabinieri forestali del controllo dell’Oasi, così come avviene per la Foresta Umbra, e all’Ente Parco del Gargano la gestione in un’ottica di valorizzazione come detto innanzi. La parola ora spetta al comune di Manfredonia al quale la proposta di Progetto è stata rappresentata e pertanto siamo in attesa delle decisioni che saranno adottate e dalle quali dipenderà l’avvenire dell’Oasi lago salso”.