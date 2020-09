Bari, 01 settembre 2020. Sono stati registrati 3.651 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus, oggi in Puglia, e sono stati registrati 41 casi positivi: 24 in provincia di Bari, 7 nella provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 1 di provincia non nota. È stato registrato un decesso in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 308.671 test. 4.062 sono i pazienti guariti. 860 sono i casi attualmente positivi.

MAPPA ATTUALMENTE POSITIVI PROVINCIA DI FOGGIA, 01.09.2020

Cerignola, fascia over 50 casi (circa 70 cittadini attualmente positivi);

Foggia – fascia 21-50 casi;

Ascoli Satriano, fascia 11 – 20 casi.

San Nicandro Garganico, San Severo 6,10 casi.

Nella fascia 1-5 positivi: Manfredonia (da fonti UFFICIALI: il comune sipontino, ad oggi, è Covid Free, guarito infatti il giovane rientrato dall’estero, già risultato positivo, ma i cui familiari e contatti stretti erano risultati tutti negativi. Il giovane di Manfredonia è da considerarsi guarito all’esito di 2 successivi tamponi risultati negativi), Stornara, Stornarella, Rignano Garganico, Orta Nova, Bovino, Panni, Lucera, Vieste, San Giovanni Rotondo, Mattinata (da fonti Asl, si tratta di una persona domiciliata a Mattinata ma non originaria del centro mattinatese), Rodi Garganico (ma il sindaco Carmine D’Anelli ha smentito il caso di positività nel centro garganico).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.479, così suddivisi: 1.914 nella Provincia di Bari; 449 nella Provincia di Bat; 705 nella Provincia di Brindisi (un caso è stato eliminato dal database); 1.381 nella Provincia di Foggia; 672 nella Provincia di Lecce; 316 nella Provincia di Taranto; 38 attribuiti a residenti fuori regione (un caso è stato eliminato dal database); 4 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Dichiarazione del Dg Asl Ba, Antonio Sanguedolce: “Nella giornata odierna il Dipartimento di Prevenzione ha individuato 24 nuovi casi di positività al virus Sars-Cov2. Tra questi si segnalano 2 rientri dalla Sardegna, 17 contatti stretti di casi già presi in carico e sotto sorveglianza, altri 5 emersi durante il triage in strutture sanitarie per i quali sono in corso le attività di verifica e tracciamento”.

Dichiarazione del Dg della Asl Bat, Alessandro Delle Donne: “Sono 7 i casi positivi registrati oggi nella provincia Bat, di questi 6 provengono dalla Sardegna, mentre su un altro caso, con sintomatologia, sono in corso le indagini del Dipartimento di Prevenzione”.

Dichiarazione del Dg della Asl Foggia, Vito Piazzolla: “In data odierna sono stati registrati in provincia di Foggia 4 nuovi casi di persone positive al COVID 19. Nel dettaglio si tratta di: 2 contatti stretti di persone risultate positive nei giorni scorsi; 1 cittadino straniero presente sul territorio provinciale e 1 persona individuata durante le attività di screening”.

Dichiarazione del Dg Asl Lecce, Rodolfo Rollo: “Il caso registrato oggi dal Dipartimento di prevenzione riguarda un cittadino residente fuori Italia arrivato in provincia di Lecce dalla Romania”.

Dichiarazione del Dg Asl Taranto, Stefano Rossi: “I casi di oggi registrati a Taranto sono tre. Due da attribuire a soggetti che rientravano dalla Sardegna in Puglia e che grazie ad uno scrupoloso lavoro di screening del dipartimento di prevenzione è stato possibile accertare. Un altro caso è da attribuire ad un soggetto positivo al tampone ospedaliero, per il quale poi si è reso necessario il ricovero”.