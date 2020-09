Docenti assunti con posto accantonato non prendono servizio per ruolo

A fornire un chiarimento sui “posti accantonati” per i docenti neoimmessi in ruolo con riserva è l’ufficio Scolastico di Foggia che in una apposita nota scrive:

“Nel caso in cui sia previsto l’accantonamento del posto, il docente interessato non dovrà prendere servizio né sarà registrata al SIDI l’immissione in ruolo. Ciò avverrà solo in caso di scioglimento positivo della riserva e di conseguente notifica del provvedimento giurisdizionale favorevole da parte dell’interessato.

Resta ferma la facoltà per il docente di conseguire supplenze di ogni tipo.

Sul relativo posto accantonato, procederà quest’Ufficio a disporre utilizzazioni o assegnazioni provvisorie o ancora, in caso di ulteriore vacanza, supplenze sino al termine delle attività didattiche.

Rispetto ai posti accantonati nell’a.s. 2019/2020, rilevata l’esigenza di corretto funzionamento dell’amministrazione scolastica, sarà onere dell’interessato notificare a quest’Ufficio eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli. In caso di scioglimento positivo della riserva, l’interessato sarà chiamato a scegliere la sede tra tutti i posti in quel momento disponibili.”