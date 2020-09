Veneziani a Vico: “‘Dispera bene’ è una chiara fotografia la nostra condizione umana”

Vico del Gargano, 01 settembre 2020. Presentato ieri sera a Vico del Gargano l’ultima fatica editoriale dello scrittore e giornalista Marcello Veneziani dal titolo “Dispera Bene – manuale di consolazione e resistenza al declino”. L’evento, organizzato dalla Sezione della Lega di Vico del Gargano, ha visto la partecipazione dell’assessore Raffaele Sciscio, del segretario cittadino del partito Carlo Monaco e del segretario provinciale Daniele Cusmai. A condurre la serata, di fronte ad una folta platea, il noto giornalista Rai Giorgio Salvatori.

Il libro, che ruota intorno all’ossimoro “Dispera bene”, è una chiara fotografia la nostra condizione umana, così come spiegato dall’autore Veneziani nel corso della presentazione. “Noi viviamo la contraddizione – ha detto Veneziani – da una parte il vivere in una società disperata, che non ha più principi di riferimento, non ha più grandi orizzonti, che ha perso il sacro e Dio, la grande politica, le grandi prospettive. Mentre dall’altra parte vi è la nostra pulsione vitale, la nostra voglia di continuare e di vivere, che ci porta a trovare i motivi positivi per andare avanti”.

Il segretario provinciale della Lega Cusmai ha già preannunciato i prossimi eventi organizzati dal partito, quale l’inaugurazione della sezione cittadina per il prossimo 7 Settembre che vedrà la presenza dell’Europarlamentare Massimo Casanova, dell’ex sottosegretario all’Ambiente Vannia Gava e dell’ex sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Video a cura di Vittorio Agricola