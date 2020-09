Vieste, un fenicottero sulla spiaggia di San Lorenzo tra i bagnanti

Piacevole e interessante sorpresa, questa mattina, per i bagnanti della spiaggia di San Lorenzo i quali, nella parte antistante il lido del villaggio turistico “Baia degli aranci”, hanno potuto notare, a riva, un magnifico esemplare di fenicottero. Il grande uccello, ricompreso tra le specie protette, ha stazionato per diverso tempo sulla battigia, a volte passeggiando a volte rimanendo fermo e rannicchiato con la testa tra il folto piumaggio (come si vede nella foto). Segno, quest’ultimo, di evidente stanchezza del volatile. Secondo il responsabile della Lipu, il grosso uccello, con ogni probabilità, è giunto fin sulla costa di Vieste proveniente dalla Dalmazia, per cui ha attraversato tutto l’Adriatico, con possibile destinazione le zone umide di Siponto, dove nidifica un folta colonia, anche della specie tipicamente di color rosa.

Fonte: garganotv