Festa Patronale Monte Sant’Angelo: mille posti a sedere per Celebrazione Eucaristica

Monte Sant’Angelo (Foggia), 01/09/2021ย – ๐Ÿ.๐ŸŽ๐ŸŽ๐ŸŽ ๐ข ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐ข ๐š ๐ฌ๐ž๐๐ž๐ซ๐ž ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฅ๐š ๐‚๐ž๐ฅ๐ž๐›๐ซ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐„๐ฎ๐œ๐š๐ซ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐š ๐๐ž๐ฅ ๐Ÿ๐Ÿ— ๐ฌ๐ž๐ญ๐ญ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž. Anche quest’anno sarร in programma in Piazza Papร Giovanni Paolo II la solenne Celebrazione Eucaristica con il nostro Arcivescovo Padre Franco Moscone che sarร trasmessa anche in diretta TV su Padre Pio TV con un’ospite d’eccezione. Sono 1.000 i posti a sedere previsti dal Comitato e che fanno parte del piรน ampio piano di safety e sicurezza dell’intera Festa Patronale.