Foggia, furto nell’Associazione Bambini Cerebrolesi: “Vergogna”

Foggia, 01/09/2021 – “Nemmeno le Associazioni lasciano in pace. Vergogna”. Lo riporta sui social ABC (Associazione Bambini Cerebrolesi) Foggia allegando diverse immagini che testimoniano il furto nella sede dell’associazione colpita dai ladri.

Decine i messaggi indignati: “Siete delle persone piccole d’animo vergognatevi, da premettere che i ragazzi speciali in questa pandemia sono stati abbandonati dalle istituzioni….. Fatevi un esame di coscienza se ne avete”. E ancora: Ma che schifo. Vergogna! Cosa hanno rubato? Quaderni e colori che i ragazzi disabili usavano per disegnare? Non ci sono parole“.