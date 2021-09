Ha origini di Ischitella e in Francia ha lanciato la pizza di qualità

Ischitella, 01 settembre 2021 – Il suo cuore è sempre legato ad Ischitella, terra dalla quale partì suo padre nel 1963 per emigrare in una cittadina nel nord-est della Francia, a Tourcoing vicino Lilla. Si chiama Ciro, ed in Francia ha lanciato la pizza di qualità.

Una carriera fatta di successi, correlata da vittorie a prestigiosi campionati di pizza e la partecipazione in quale film televisivo. Da piccolo Ciro era appassionato di cucina e di automobili, e dopo tanti sacrifici è riuscito a coronare entrambi i suoi sogni: è titolare di tre pizzerie in Francia e oggi possiede una stupenda Ferrari. “Ero partito da zero, con una piccola pizzeria d’asporto – ha riferito Ciro – In Francia ho capito quello che volevo fare. Oggi insegno ai giovani pizzaioli la vera arte della pizza italiana, e svolgo diverse attività, sempre legate a questo fantastico mondo”.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola