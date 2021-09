Lezzi: “Emiliano sostiene tutti. Mancano solo i Teletubbies”

Foggia, 01/09/2021 – (corrieremezzogiorno) «Sostengo Letta, apprezzo Draghi, stimo Salvini e credo in Conte». Ad Emiliano mancano solo i Teletubbies per completarsi mentre divora il M5S colpevole, a suo avviso, di prendere le malattie degli altri partiti. Lo show di Emiliano prosegue e c’è chi finge di meravigliarsi e tenta di nascondere la pantomima dell’uno contro l’altro nella realtà di un “volemose bene” benedetto da Draghi». Lo scrive su facebook l’ex ministra e senatrice salentina, Barbara Lezzi, passata dal M5S al gruppo Misto.

«Abbiamo accettato un assessorato delicatissimo e molto complicato. Per gli ultimi e le persone in difficoltà, quelli in affanno che spesso non hanno voce. Quello ci interessa, il fare. Non le poltrone. Non mi piace prestare il fianco alle polemiche politiche, preferisco concentrarmi sulle tante cose da fare, ma questa volta le lodi alla Lega le ritengo inaccettabili». Lo scrive su facebook l’assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone, criticando le dichiarazioni del governatore Michele Emiliano che ha detto di apprezzare lo «sforzo» di Salvini per «delineare una visione di Paese». «Da foggiana – prosegue Barone – non riesco a dimenticare lo scempio al comune di Foggia, sciolto per mafia» dopo essere stato guidato da un sindaco leghista, arrestato e poi rimesso in libertà. «Ognuno – aggiunge – decide dove indirizzare la propria attività politica, ma gli “anticorpi” verso certe affermazioni non li ho e non credo li avrò mai. So bene su cosa ho fondato la mia stabilità e le mie priorità». (corrieremezzogiorno)