Manfredonia, incidente in bagno Marina Gargano: “Accertare le cause”

Manfredonia (Foggia), 01/09/2021 – “Marina del Gargano esprime solidarietà all’ospite coinvolto nell’episodio del 27 agosto nel porto turistico di Manfredonia, al quale augura una pronta guarigione, nonché manifesta sincera vicinanza ai suoi famigliari.

Rispetto alla semplicistica ricostruzione offerta dalla cronaca locale ed ai conseguenti commenti dei lettori, si rappresenta che sono in corso le doverose verifiche interne atte a riscontrare compiutamente l’evento e ad accertare le cause che hanno determinato il cedimento del lavabo in uno dei servizi igienici ad uso dell’utenza, i quali, comunque, sono oggetto di costanti controlli e di accurata manutenzione nel pieno rispetto delle norme di regolamentazione e dei protocolli aziendali”.