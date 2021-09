Manfredonia, “Uomo totalmente nudo sul balcone”: proteste dei residenti

Manfredonia (Foggia), 01/09/2021 – Segnalazione giunta a Stato Quotidiano: in zona Pulsano a Manfredonia un uomo molto spesso uscirebbe fuori dal balcone totalmente nudo. Tante le proteste da parte dei residenti del quartiere che si chiedono come sia possibile una cosa del genere. “Bambini e anziani devono assistere a uno spettacolo indecoroso”, protestano. “Mio figlio esce fuori e vede questo soggetto fuori dal balcone noncurante di quello che fa”, spiega una famiglia. “E’ pure un uomo sposato. E’ una cosa incredibile”.

Una analoga vicenda è accaduta anni fa a Pavia. Non era la prima volta che i residenti si trovavano di fronte a quella scena. I vicini di casa avevano visto l’uomo affacciarsi completamente nudo sul balcone anche altre volte. Troppe, secondo i residenti. L’altro pomeriggio hanno preso la decisione: hanno chiamato la polizia.

Il 67enne si è innanzitutto difeso dicendo che non stava facendo nulla di male e che «a casa propria ognuno può fare quello che vuole». Poi ha insistito sul concetto che «il nudismo, fino a prova contraria, non è un reato». Dopotutto, ha aggiunto, «l’uomo è nato nudo e quindi non c’è niente di male a restare nudi».

Una giustificazione di cui gli agenti della volante hanno preso atto, e che sarà allegata agli atti delle indagini, ma che non è bastata a evitare la denuncia: per il 70enne è scattata l’accusa di atti contrari alla pubblica decenza. Di questo l’uomo dovrà rispondere davanti al giudice. Anche se la casa infatti rappresenta un luogo privato, affacciarsi al balcone significa, per la legge, rendere pubblico ciò che altrimenti resterebbe nascosto tra le mura domestiche.