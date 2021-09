Maxivincita sul Gargano al Superenalotto: quasi 543mila euro

San Nicandro Garganico (Foggia), 01/09/2021 – Agosto si è chiuso in bellezza per un fortunato giocatore del Superenalotto, che si è aggiudicato una vincita da quasi 543.000 € nell’estrazione di ieri, centrando un ‘5+1’. La fortunatissima vincita è stata realizzato a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, con un ‘5+’ che porta a casa 542.972 euro. I numeri dell’estrazione sono 13, 5, 10, 44, 76, 77. Jolly: 19. Superstar: 71. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 75,3 milioni di euro. (sharingtv)