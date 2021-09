Nei Monti Dauni: “Segretario comunale cercasi”

Statoquotidiano.it, 1 settembre 2021. Sta facendo discutere l’annuncio postato sui social da parte del Sindaco di Castelnuovo della Daunia, Guerino de Luca: “AAA segretario comunale cercasi, sono pronto a dimettermi”. Un gesto che ha chiaramente il sapore di una provocazione, ma che sottolinea una problematica molto seria dei piccoli comuni della Daunia.

“Il Comune di Castelnuovo della

Daunia cerca CON URGENZA un Segretario Comunale. Retribuzione ai sensi di legge!! Postazione di lavoro in ufficio singolo, climatizzato e con vista panoramica sulla piazza del paese!!! Per info contattare il seguente numero”

“Un Sindaco, un’Amministrazione Comunale, una Comunità, un Ente Locale appartenente alla Repubblica Italiana, costretti a pubblicare un annuncio su Facebook per reperire un Segretario Comunale, poiché segretari non se ne trovano pur essendo una figura obbligatoria all’interno dei Comuni”.

“Tutto ciò è semplicemente VERGOGNOSO!!! Il nostro Comune da circa 9 mesi non ha un segretario comunale. In questa condizione versano, ormai da anni e nell’indifferenza totale delle istituzioni superiori, numerosi Comuni Italiani”.

“La mancanza di segretari comporta la difficoltà per le Amministrazioni di dar seguito agli indirizzi programmatici, rallentando, se non impedendo, la gestione di molte funzioni e l’avvio di importanti attività o di opere che possono, soprattutto in questo periodo di ripartenza dalla crisi determinata dal coronavirus, dare un impulso allo sviluppo dei territori”.

“Tale paradossale situazione sta comportando l’impossibilità per i Sindaci di dar seguito anche alle più semplici azioni amministrative e, quindi, alla paralisi del sistema comunale.

A breve, in segno di protesta, consegnerò la Fascia Tricolore al Prefetto di Foggia rassegnando le dimissioni dalla Carica di Sindaco. P.S. Vista la delicatezza dell’argomento, si confida nella sensibilità di qualche Rappresentante politico della Nostra Repubblica!!” conclude amareggiato il Sindaco di Castelnuovo della Daunia.

Sullo stesso tema si è soffermato anche il portavoce coord. nazionale Piccoli Comuni, Virgilio Caivano di Rocchetta Sant’Antonio:

“Virgilio Caivano a Michele Emiliano 2300 piccoli Comuni italiani sono senza il Segretario Comunale..oltre 20 i piccoli Comuni Pugliesi.

Una vera emergenza che rischia di compromettere definitivamente ogni possibilità di agganciare il Recovery Plan per oltre 2300 piccoli Comuni soprattutto del Sud”.

“Nonostante la Camera dei Deputati impegno’ il Governo ne febbraio 2020 per trovare soluzioni anche attraverso nuove assunzioni il dramma è sul tappeto.

È tempo di agire senza tentennamenti.

Il Governo ha individuato alcune soluzioni:

Reggenti per le sedi vacanti da reperire:

1) tra figure qualificate interne all’amministrazione pubblica;

2) tra coloro che abbiano svolto funzioni di vice segretario comunale presso enti-locali;

3) possiedano i titoli di studio previsti dalla normativa vigente.

Soluzioni che non hanno risolto minimante il problema.

Come piccoli Comuni e Mezzoggiorno Europeo chiediamo lo snellimento delle procedure , l’eliminazione dell’albo e rapide assunzioni sul modello PA messo in atto dal Governo sul modello Recovery”.

“Adesso prima che sia davvero troppo tardi.

La prossima settimana saremo a Castelnuovo della Daunia con la Parlamentare Francesca Troiano per fare il punto della situazione a partire dallo stato disastroso denunciato dal Sindaco, Guerino DeLuca, in compagnia di tantissimi Sindaci dei piccoli Comuni Italiani.

Virgilio Caivano e Francesca Troiano ci sono” conclude Virgilio Caivano.