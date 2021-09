Onorati scrive a Marilisa Magno sul degrado del portico dell’Ariston

“Ieri passeggiando sono passato lungo il porticato di fronte la stazione e mi si è stretto il cuore oltre che stretto le narici per la puzza inenarrabile che viene da quel posto a causa del guano dei colombi che ci hanno fatto i nidi e degli escrementi umani che hanno reso quel posto un letamaio”. Sono alcuni dei passaggi della lettera, pubblicata su facebook, che Salvatore Onorati, medico di Foggia, scrive al commissario Marilisa Magno sul degrado del portico davanti all’ex cinema Ariston. Un servizio dell’emittente Telefoggia del 31 agosto scorso, ne ha evidenziato la situazione con le riprese video e con le interviste di alcuni residenti esasperati. Le immagini sono tratte da alcune sequenze.

“Non credo ci voglia molto a pulire e sanificare quel porticato e con esso tutti gli altri che in quella zona sono nelle stesse condizioni. Lei non ha contezza di cosa fosse quel porticato con il suo cinema i bar ed i negozi. Vederlo ridotto in quello stato è stata una pugnalata.Qualcuno dirà che in questa città c’è ben altro che non va, ma molte volte è questo benaltrismo che porta alla paralisi.

E ci sarà poi chi dirà che una volta pulito torneranno a sporcare ed io dico che nella logica “della finestra rotta”: tu sporchi ed io pulisco subito, ad evitare che altri passando possano vedere il letamaio e continuare a farlo essere tale.Un gesto che non costa nulla all’amministrazione, ma che può, come le dicevo dare un segnale ai cittadini scoraggiati che qualcosa può e deve cambiare in questa martoriata città.

Un gesto tattico direbbero quelli che hanno studiato l’arte della guerra la strategia per cambiare quello schifo viene poi dopo, immaginando la costruzione di bagni pubblici, ad esempio. Non so se questa bottiglia con il mio SOS potrà mai arrivare alla sua porta, ma la speranza è sempre l’ultima a morire”.