Ottocento anni fa Federico II a Foggia, si procede per installare la stele donata

E’ stato nominato il Rup Carmelo Fredella, in forza all’area tecnica dei lavori pubblici, per procedere all’installazione della stele di Federico II in piazza Nigri. Un passo ulteriore che dà seguito a una delibera del consiglio comunale del 4 novembre 2019 a oggetto “Foggia Regale Sede Inclita Imperiale, Accettazione donazione Stauferstele in occasione dell’ottocentenario della venuta a Foggia di Federico II di Svevia”. La stele, nei propositi dell’amministrazione Landella, doveva essere inaugurata il 29 maggio scorso, ma il consilgio comunale è stato sospeso prima di quella data.

“L’VIII° centenario dell’arrivo di Federico II di Svevia a Foggia rende il 2021 un anno di

straordinaria importanza culturale per Foggia e per la intera Capitanata”, si legge nelle determina del dirigente al settore cultura Carlo Dicesare.

L’iniziativa, com’è noto, viene direttamente dalla Germania e riguarda l’accettazione di un dono, la “Stauferstele”, offerta dal Dr. Johann Heinrich von Stein in occasione dell’ottocentenario della venuta a Foggia di Federico II di Svevia. “Ne è stata disposta l’acquisizione al patrimonio dell’Ente, dando atto che la Stele (Stauferstele) è un monumento alla memoria dei membri della dinastia degli Staufer”.

E’ una colonna di marmo travertino del peso di 4.5 tonnellate, alta 2 metri e 75 centimetri, larga 80, la base è quadrata e misura un metro di lato, e stabilendo che la Stele sia posta in Piazza Nigri nell’ampio spazio antistante il cosiddetto portale della Pianara (posto su un lato del Conservatorio di Musica Umberto Giordano), non distante dall’archivolto del Palazzo di Federico Imperatore. Al dirigente del servizio cultura, cioè Dicesare, è stata demandata l’attivazione delle azioni necessarie per dare attuazione all’atto deliberativo. “Dal mese di gennaio 2021, l’assessorato alla cultura del Comune di Foggia ha avviato una serie di contatti organizzativi (i cui atti e documentazione relativi sono custoditi presso il Servizio Cultura) per predisporre la installazione del monumento”.

A donare la Stele sarà il Prof. Johann Heinrich von Stein, economista e professore emerito

dell’Università di Hohenheim (Stoccarda), già donatore della Stele che il 13 dicembre del 2000, in occasione del 750esimo anniversario della morte, fu collocata a Castel Fiorentino, a pochi chilometri da Torremaggiore. Lo scultore dell’opera è il M° Markus Wolf che ha lavorato su blocchi di marmo travertino della cava di Pappenheim in Baviera. Il promotore del progetto di donazione della Stele è il prof. Pasquale Episcopo, studioso e giornalista, vive a Monaco di Baviera, dove lavora come docente e consulente, appassionato cultore di Federico II, che ha curato l’iniziativa sin dal principio attuando una indispensabile attività coordinamento tra le varie istituzioni territoriali e culturali coinvolte sia in Italia che in Germania.