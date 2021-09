Turi al commissario Magno: “Porre attenzione al progetto su garante dei minori”

“Che fine ha fatto il progetto che prevede un garante dei minori nel comune di Foggia?”. La domanda la pone il presidente dell’associazione “Sei forte papà” Sergio Turi.

“Presentai un’interrogazione al consiglio comunale ormai sciolto per mafia. Abbiamo provveduto all’ invio della documentazione indirizzata al Commissario del Comune di Foggia Marilisa Magno, ma ad oggi non abbiamo ancora ricevuto nessuna risposta. Credo fortemente in questo progetto anche in considerazione degli ultimi eventi. I minori hanno bisogno di un riferimento importante che possa interessarsi dei loro problemi. Chiedo al Commissario e a tutti gli organi competenti del Comune di Foggia, di porre attenzione a questa importante figura e dare la giusta risposta ad una città che, in questo momento, ha bisogno di far vedere la parte bella e attenta ai valori e i principi che ci hanno sempre contraddistinto”.