Vaccino Covid Puglia, Emiliano: “Pronti per terza dose, messo a punto piano”

Foggia, 01/09/2021 – (dire) “La Puglia è pronta alla terza dose del vaccino, abbiamo messo a punto un piano per la somministrazione. Ovviamente, siccome siamo disciplinati attendiamo che arrivi l’ordine dal commissario straordinario per l’emergenza e dal ministero della salute. Faremo tutto in modo ordinato”. Lo ha detto intervenendo in diretta a SkyTg24, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

“Dopo qualche mese il vaccino perde intensità, non ha stessa copertura e va rinnovato specie perché abbiamo ancora una pandemia in corso – ha aggiunto – La Puglia è pronta come tutte le Regioni”. Con ogni probabilità si riprenderà per la terza dose dai “fragili, personale sanitario, forze polizia e scuola, dove abbiamo coperture tra le più alte di Italia”. Il personale scolastico è stato vaccinato a marzo ma “bisognerà riprendere prima della fine dell’anno, credo che entro fine settembre si ricomincerà”.

Con il 91,7% delle dosi di vaccino somministrate, la Puglia con la Provincia autonoma di Trento è quinta in Italia per vaccinazioni eseguite. A precederla ci sono l’Emilia Romagna (92,5%), il Molise (93,2%), la Toscana (92,7%) e la Lombardia (93,1%). È quanto rende noto il ministero della Salute aggiornando il report vaccinale a questa mattina. Si tratta di 5.391.045 vaccini somministrati dei 5.879.634 consegnati. Il 94,84% degli over 80 ha completato il ciclo vaccinale come il 93,14% di chi ha tra i 70 e i 79 anni. L’89,29% di chi ha tra 60 e 69 anni ha ricevuto anche la seconda dose come il 79,53% degli under 60 e il 71,72% di chi ha tra i 40 e i 49 anni. Il 61,9% di chi ha tra i 30 e i 39 anni ha completato il ciclo vaccinale come il 57,76% di chi ha tra 20 e 29 anni. Il 34,15% di chi ha tra 12 e 19 anni ha ricevuto entrambe le dosi mentre il 62,4% ha ricevuto la prima dose.

“C’è un gruppo neofascisti più Fratelli di Italia, questa è una cosa sconvolgente, che gioca su questo dissenso in chiave politica. Non penso che Giorgia Meloni non abbia capito l’importanza del green pass, ma specula su questo dal punto di vista politico dimostrando di essere una forza che non è in grado di partecipare, in questo momento, alla vita di questo Paese – afferma il presidente della regione Puglia -. Il green pass è non solo un incentivo ma una buona regola tra le persone perché così dichiaro che ho fatto quello che potevo fare per relazionarmi in modo sicuro con altri cittadini”. (Adp/ Dire)