Bonus trasporti per studenti, docenti e Ata: da oggi le richieste

Roma, 1 settembre 2022, (Orizzontescuola.it) – Il 1° settembre è il giorno del click day per il bonus trasporti: un incentivo di 60 euro per l’abbonamento annuale o mensile ai mezzi del trasporto pubblico locale.

La domanda potrà essere inoltrata a partire dalle 8 di mattina attraverso il sito predisposto dal Ministero del Lavoro bonustrasporti.lavoro.gov.it.

Sarà possibile richiedere l’agevolazione tramite SPID o carta di identità elettronica e successivamente acquistare l’abbonamento fisicamente in biglietteria, mostrando, al momento dell’acquisto, il codice ricevuto in precedenza telematicamente.

Per mitigare l’impatto del caro-energia soprattutto su studenti e lavoratori con un reddito sotto i 35mila euro, viene istituito un fondo da 100 milioni di euro presso il ministero del Lavoro che erogherà un buono fino a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Il buono sarà da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ancora per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, non può superare l’importo di 60 euro.

Il buono è riconosciuto alle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Il buono sarà nominativo e utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento. Non sarà cedibile e resterà fuori dal reddito imponibile del beneficiario senza aver alcun effetto anche nel calcolo dell’Isee. (Orizzontescuola.it)

Link info utili:

https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/

Link FAQ:

https://urponline.lavoro.gov.it/s/topic/0TO070000004Y4XGAU/bonus-trasporti?language=it