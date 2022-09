Foggia. Incidente nella notte in via Monfalcone: 3 ragazze in ospedale

StatoQuotidiano.it, Foggia 01 settembre 202.2 E una mancata precedenza la causa dell’incidente stradale avvenuto questa notte intorno alle 2 all’incrocio tra via Monfalcone e Via Piave a Foggia. Ad entrare in collisione una Chevrolet Letto ed una Fiat punto che, dopo l’urto, e terminata su un’auto in sosta.

Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 che ha trasportato tre ragazze in ospedale. Non si conoscono le loro condizioni. Sul posto la polizia locale ed un carro gru per rimuovere i veicoli.