Il Luna Park di Manfredonia riapre: “Dimenticate l’accaduto di ieri sera”

MANFREDONIA (FOGGIA), 01/09/2022 – “Il Luna Park di Manfredonia riprende la sua attività questa sera e anche domani 2 settembre sarà funzionante! Ci saranno più controlli da parte delle autorità di Manfredonia.

Il Luna Park è un luogo per divertirsi e l’episodio di ieri sera è stato per una mancanza di controlli da parte delle autorità di Manfredonia che SERVONO A METTERE IN SICUREZZA LA CITTÀ E DEVONO FARLO. Ci vediamo stasera e domani, in sicurezza. Gli esercenti dello spettacolo viaggiante vi invitano a divertirvi per dimenticare l’accaduto di ieri sera” .