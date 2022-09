Lapolla: “Grazie Manfredonia per questi 6 anni di servizio in pronto Soccorso”

A Tutti voi personale dell’Emergenza Urgenza io dico grazie e sappiate che meritate molto più di quello che avete! Ringrazio la Città di Manfredonia per avermi accolto per oltre 6 anni e spero di aver offerto nei limiti delle mie possibilità una parola di conforto se non una cura a tutte le persone che mi hanno conosciuto in Pronto Soccorso, se così non è stato ne approfitto per chiedervi scusa.