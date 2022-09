Manfredonia, Matteo Salvini inteviene sull’agguato a Luna Park

MANFREDONIA (FOGGIA), 01/09/2022 – “Choc a Manfredonia, sparatoria terrorizza il luna park: “È stato un incubo””. Anche il segretario della Lega Matteo Salvini commenta, con un post su Facebook, l’agguato tra la folla avvenuto la scorsa notte al luna park di Manfredonia (Foggia) dove il pregiudicato 46enne Giovanni La Torre è stato ferito a una gamba. “Le indagini sono in corso – scrive il segretario leghista – ma l’emergenza sicurezza è all’occhio di tutti: occorre intervenire, in tutta Italia, in fretta. Più Forze dell’Ordine è più telecamere, basta volerlo”.