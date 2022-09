Morto il brigatiere capo Pacilli, era originario del Foggiano

FOGGIA, 01/09/2022 – (cuneodice) Il finanziere 57enne era in vacanza sull’isola di Procida insieme alla moglie. Fatale la caduta dopo un malore: i funerali a Madonna dell’Olmo.

È morto mentre era in vacanza sull’isola di Procida, nel golfo di Napoli, il finanziere 57enne Michele Pacilli. Lunedì 29 agosto il brigadiere capo qualifica speciale, in servizio presso la Compagnia/Gruppo di Cuneo, stava camminando insieme alla moglie in una piazza della popolare località turistica. A un tratto ha accusato un malore ed è caduto sul selciato, battendo con violenza la testa. Purtroppo inutili si sono rivelati i successivi soccorsi da parte dei presenti e dell’équipe del 118.

Originario di San Severo, in provincia di Foggia, Pacilli si era arruolato nella Guardia di Finanza nel 1986. Aveva frequentato la Scuola Allievi di Mondovì, prestando poi servizio in diverse località prima di rientrare nel 2000 a Cuneo. Profondo cordoglio ha suscitato la notizia della sua morte tra i colleghi. (cuneodice)