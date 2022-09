Signora di 45 anni si distrae e travolge tavolini di un bar (VIDEO)

ANDRIA, 01/09/2022 – Distrazione. Può essere questa la causa dell’incidente avvenuto questa mattina intorno alle ore 11, nella centralissima piazza Catuma ad Andria. Una signora di 45 anni, a bordo di una Fiat Panda rossa (vecchio modello) ha sbandato e ha preso in pieno fioriere, tavolini e sedie, posizionati all’esterno del Bar Centrale.

Per fortuna, in quel momento non c’erano clienti seduti, e l’unico presente all’ingresso del locale ha avuto la prontezza di spostarsi, per evitare il peggio. Alla fine, solo tanto spavento e nessun ferito. Anche la donna alla guida della vettura, se l’è cavata con qualche graffio. Magari, la prossima volta, se proprio vuole un caffè, potrà essere meno irruenta! (gazzettamezzogiorno)