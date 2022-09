Sparatoria a Manfredonia, la testimonianza shock: “Gente che vomitava, con i volti pieni di sangue: come un film sui narcos”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 01 settembre 2022. “E’ stato davvero brutto. Bruttissimo. Sembrava di assistere a una scena di un film, a uno scontro tra narcos. Tutti fuggivano. Spinte, urla. Gente che cadeva, che piangeva. Una signora che vomitava, un’altra con il volto pieno di sangue. Tutto questo a un Luna Park! Neanche tra le famiglie, tra i giovani, possiamo sentirci tranquilli? Durante gli spari, c’erano dei bimbi sulle giostre. Carrozzini che volavano. E’ uno schifo, è allucinante“.

Questa la testimonianza a StatoQuotidiano di Roberta (nome di fantasia) relativa alla sparatoria avvenuta ieri notte in zona Scaloria a Manfredonia, verso le ore 2, nell’area del Luna park.

Come anticipato, vittima del ferimento è stato il pregiudicato 46enne Giovanni La Torre, colpito a una gamba. Le condizioni di salute dell’uomo risultano “buone”.

Al momento della sparatoria, verso le 2, c’era molta gente al luna park allestito alla periferia della città in vista della festa patronale. Era da poco finito lo spettacolo di fuochi pirotecnici e gli spari hanno seminato il panico tra la gente che è fuggita cercando riparo.

“La Torre – riporta l’Ansa – ha precedenti per rissa, lesioni personali e porto illegale di armi da fuoco”. “Dopo essere stato ferito con un colpo di pistola alla coscia, La Torre è stato medicato sul posto dal personale del 118 e poi trasportato all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Sul posto hanno operato gli agenti di polizia che hanno recuperato sull’asfalto quattro bossoli”, riporta l’Ansa.

Le indagini sono al momento in corso. Non risultano fermati.

IL PRECEDENTE

Come riportato dall’ANSA il 17 novembre 2017, l’allora incensurato Giovanni La Torre, con altre due persone, era stato arrestato dai Carabinieri per aver picchiato in concorso “un uomo per evitare che testimoniasse al processo contro chi aveva tentato di ucciderlo”:

“La vittima del pestaggio, che era sfuggita al tentativo di omicidio l’8 aprile 2016 a Mattinata”, era stata “Antonio Pio Prencipe”.

