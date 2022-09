Sparatoria alle giostre di Manfredonia, Fabrizio: “Sfiorata una tragedia. Il mio sdegno da mamma”

MANFREDONIA (FOGGIA), 01/09/2022 – “Non parlerò come rappresentante delle istituzioni di questa città, non sarà il monito di una figura di ovvia parola. Ma urlerò sdegno da semplice mamma.

Mio figlio era lì e tanti figli di tante mamme erano lì, i messaggi si susseguono, le gambe ancor mi tremano ed il cuore ancora batte forte, una pressione nera spinge sulla mia testa e mi sento svenire. La giornata della nostra mamma, la più bella Maria Santissima si consuma, con il possibile avvento dell’angelo nero. A nulla son servite le parole del Vescovo? L’arte dell’ascolto evocato dalle dure e pungenti parole di Padre Moscone ancor tuonano forti, sbattono e rimbalzano fragorose contro quelle mura, che illuminiamo fiduciosi per rendere luce a giornate che dovrebbero portare festa?

Non sono indignata, non sono schifata, perché in questo momento non sono istituzione, sono tremante ed impaurita, perché mi sento una semplice mamma. Con quale vigliacco coraggio si arma una mano in una situazione, che potrebbe generare pericolo ad altri figli di semplici mamme? Oggi Manfredonia si sveglia ed il cielo è nero, anche gli angeli sono adirati e noi semplici mamme siamo barbaramente investite da un’impotenza, che pervade il nostro corpo ed il nostro spirito.

Oggi per tante semplici mamme come me non c’è rabbia, ma sconforto e delusione e la speranza che questo cielo diventi nuovamente blu ed il perdono dei nostri errori sia accettato da quanti ieri, festeggiavamo in migliaia e dopo poche ore negavamo nella sua essenza di pace. Scappare dalle nostre responsabilità non servirà, la città è nostra, ma prodigarsi nel ricostruire i nostri rapporti umani, incoraggiando noi semplici mamme, è necessario. Non perdiamo la fede”.

Lo riporta la Consigliera comunale Mary Fabrizio.