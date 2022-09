Spari al Luna Park, Marasco: “Il Sindaco adotti provvedimenti urgenti”

MANFREDONIA (FOGGIA), 01/09/2022 – “Quanto avvenuto ieri sera tardi alle giostre di ha tutta l’aria di un’esecuzione, vedremo cosa dirà la Magistratura in merito e non possiamo far altro che attendere il lavoro degli organi competenti. Ma una cosa è certa, quando arrivi a vedere la fiamma così alta di una sparatoria alle giostre piana di persone e bambini, vuol dire che sotto la cenere c’è una brace di criminalità che arde da tempo.

Sono mesi, anzi anni, che lo ripeto: Manfredonia non è una città sicura. E non per i singoli atti che fanno scalpore, come gli ultimi omicidi. in ordine di tempo o la sparatoria avvenuta o varie aggressioni, non dimentichiamo”. Manfredonia non è una città sicura perché quotidianamente si registrano violenze, aggressioni, molestie e furti. In centro come nelle periferie. Ora chi dovrebbe risolvere il problema non può continuare ad affermare che il problema non esiste”. A dichiararlo è il Presidente Nazionale della CIVILIS gen. Giuseppe Marasco, da oltre quant’anni impegnato nella lotta alla criminalità ambientale, oltre ad aver subito l’incendio dell’auto di servizio Modus (ex Polizia Locale) della CIVILIS, e nonostante le indagini serrate dei CARABINIERI, non si è mai saputo mandante ed esecutore.

Al Sindaco (o Presidente della Provincia) compete vigilare sull’espletamento del servizio di polizia municipale/locale e impartire le direttive a tal fine necessarie, spettando al Comandante del Corpo o Servizio (il Corpo viene istituito solo in presenza di almeno sette operatori) l’addestramento e l’impiego tecnico/ … Il sindaco, quale Ufficiale del Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

“Inoltre il Sindaco, che dispone e ha competenza sulla polizia locale, dovrebbe aumentare la presenza di agenti sulle strade anche con l’ausilio di una squadra speciale della municipale in borghese, che si occupa di degrado e lotta alla microcriminalità ed è addestrato anche per sicurezza e ordine pubblico. Ultimo, ma non meno importante, è necessario l’incremento di Posti di blocco sulle strade della città e del suo hinterland, per controllare i veicoli, i conducenti e i passeggeri. Un elemento importantissimo per mappare gli spostamenti nella città e monitorare il transito in uscita ed entrata.

Tutti devono sentire il fiato sul collo, se la città si riempie di posti di blocco il male intenzionato ci pensa mille volte prima di girare armato e carico di droga. Io non sono più disposto ad accettare azioni spot, abbattimenti che non risolvono i problemi, ma li spostano di qualche centinaia di metri, dichiarazioni e promesse che arrivano sempre a scoppio ritardato. La nostra città è segnata in modo indelebile dall’escalation criminale e non è più possibile tollerare l’indifferenza di chi dovrebbe lavorare costantemente per risolvere il problema e invece fa di tutto per minimizzarlo. Adesso basta i Sipontini o Manfredoniani meritano di vivere in una città sicura, dire che va tutto bene non fa sì che vada realmente tutto bene”. Conclude MARASCO.