Ordona, Convegno Oncologico: Prevenire aumenta la sopravvivenza

Statoquotidiano.it, 01 settembre 2023 – Ordona. Creare una rete con protocollo d’intesa, a tutela e a supporto del malato oncologico, tra associazioni mediche e di volontariato già attive nel capoluogo dauno e i Cinque Reali Siti.

È l’obiettivo primario e messo a punto nel corso del Convegno dal tema “Oncologia e Medicina territoriale. Prevenzione, cura ed assistenza dei Malati oncologici” che si è tenuto ieri sera nella cornice della Biblioteca comunale di Ordona.

Convegno organizzato da L’Ortese Aps e Unitre Aps, entrambe di Orta Nova, l’Unione dei Cinque Reali Siti, con il patrocinio del Comune di Ordona, e inserito nella Settimana della Cultura 2023, evento giunto alla sua XV edizione e fortemente voluto dal ragionier Annito Di Pietro, presidente de L’Ortese, come occasione per dare luce “al bello dei Cinque Reali Siti”, le sue parole, ossia a tutti quei lavoratori e quelle risorse che fanno ricco e dignitoso il loro territorio.

Intervenuti al Convegno di ieri sera, in qualità di relatori: Maurizio Di Bisceglie degli ospedali Riuniti di Foggia, sede di Lucera; l’oncologo e medico di famiglia, presidente dell’associazione “L’Albero della Vita”, Giovanni B. D’Errico; Marcello Menga, medico di famiglia, nel corso del Convegno anche nel ruolo di moderatore; l’associazione G.A.M.A., rappresentata dalla sua presidente Raffaella Francavilla; il responsabile dell’assistenza dei malati oncologici dell’associazione “L’Albero della Vita, prof. Roberto Iezzi; l’associazione Protezione Civile Radio Club “G. Marconi”.

Da parte di tutti, costante è stato il richiamo sull’importanza del fare prevenzione e informare, perché gli screening preventivi “non sono ancora così praticati al Sud Italia”, come ha fatto notare Maurizio Di Bisceglia,

e “quello che fa tremare i polsi” la sottolineatura poi di Marcello Menga “è che al Sud la sopravvivenza dei malati di tumore è molto più bassa proprio per effetto della penuria di screening di prevenzione”.

Fondamentale a tale scopo, per Giovanni D’Errico,

“stabilire un’alleanza tra medici di famiglia e medici ospedalieri”, per garantire una migliore informazione presso i pazienti, ma “necessaria anche una collaborazione con la scuola”, luogo privilegiato per incontrare e informare le nuove generazioni per formare una mentalità della prevenzione, e per dire non solo che i tumori si possono curare oggi più di ieri, e già questo è un dato che consola, ma anche che “fare prevenzione costa molto meno in termini sanitari, economici, politici, per le strutture ospedaliere e per lo stato, e comporta meno traumi per il paziente”.

Il pensiero dei relatori è andato anche alle persone che purtroppo sono già entrate nel tunnel della malattia.

E si è fatto notare come utile può essere in tali casi l’assistenza dei volontari per la cura ed il supporto psicologico. “Supporto che richiede formazione e che i volontari si allenino ad essere positivi, gioiosi, armoniosi con il malato” ha evidenziato nel suo intervento Raffaella Francavilla, presidente dell’associazione G.A.M.A., (Gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto) che si occupa di fornire vicinanza psicologica ai malati di tumore non solo nelle corsie di ospedale, ma anche con incontri e attività ricreative al di fuori dei nosocomi “perché se la battaglia diventa comune” la sottolineatura della Francavilla “allora diventa una battaglia che si può vincere”.

Presenti al convegno anche esponenti del mondo politico dei Cinque Reali Siti, dalla cui voce sono venute varie proposte.

Bisognerebbe comunicare sistematicamente con i Comuni quando si organizzano giornate di screening negli ospedali, è stata la sollecitazione della sindaca di Ordona Adalgisa La Torre, in modo tale da collaborare affinché ne arrivi diretta notizia ai cittadini e perché, così facendo, la prevenzione non rimanga “solo una parola sospesa ma diventi un’azione concreta”.



Utile dare maggiore continuità ad incontri sul tema del Convegno, è stata la proposta espressa dal primo cittadino di Carapelle Umberto Di Michele, come anche “organizzare nei Cinque Reali Siti Giornate della salute con possibilità di screening, come già facciamo una volta all’anno a Carapelle”.



Apertura a forme di collaborazione cercando di non stare fermi in ambito sanitario, è stata espressa per conto del comune di Stornara da parte dell’assessore alla Cultura e Spettacolo, Turismo, Pari Opportunità, pubblica Istruzione e Sport di Stornara, Adriana Russo,

che ha anche riportato: “nel nostro comune abbiamo attivato un servizio di taxi sociale, gestito dai volontari di Stornara Sanitas, per dare la possibilità a persone disabili e ai malati di essere accompagnati in ospedale per eventuali cure”.