Americano si innamora del Gargano: “Vorrei acquistare casa nella terra dei miei nonni” (VIDEO)

Gargano – Una settimana indimenticabile si è appena conclusa per Peter Maccarone, nella terra dei suoi antenati, Ischitella. Dopo 23 lunghi anni ha finalmente fatto ritorno al luogo che vide nascere e crescere suo bisnonno. Un luogo che, nel lontano 1913, spinse quest’ultimo a intraprendere un audace viaggio verso gli Stati Uniti d’America, a bordo di un transatlantico colmo di italiani in cerca di opportunità e del cosiddetto “sogno americano”.

La ragione di questo ritorno così toccante affonda le sue radici in un legame profondo con la sua famiglia. Tutto ebbe inizio da una cartolina, datata 1954, che ritraeva una vista di Ischitella. Nonostante le sue dimensioni ridotte, quest’immagine ha sempre avuto un significato profondo per Peter.

Nel 2000, durante il suo primo viaggio a Ischitella, Peter ha avuto la fortuna di incontrare lo storico e giornalista Giuseppe Laganella. Grazie al suo aiuto ha iniziato un’importante serie di ricerche genealogiche che hanno gettato nuova luce sulla storia della famiglia Maccarone.

Peter, che ha trascorso la sua carriera come Capitano della Marina Militare Americana, assegnato alla base aerea di Sigonella in Sicilia, è ora in pensione e sta seriamente considerando l’idea di trasferirsi definitivamente a Ischitella al punto di cercare una casa da acquistare. “Ho lasciato il mio cuore qui,” ha dichiarato Peter, nutrendo la speranza di tornare presto a passeggiare per le strade e condividere momenti con la gente ospitale di Ischitella, ritorno che avverrà probabilmente già per il mese di maggio dell’anno prossimo.

Articolo e video a cura di Vittorio Agricola. Servizio a cura di Giuseppe Laganella.