Champions League: la quota del Milan lievita dopo i sorteggi

La quota sull’ipotesi di vittoria della Coppa dei Campioni da parte dei rossoneri sale anche del 20% su alcuni operatori, arrivando a 41 volte la posta.

I sorteggi per la formazione dei gironi di Champions League hanno condizionato non solo l’umore di calciatori e tifosi, ma anche le quote dei bookmakers. Superscommesse ha monitorato le quote vincente Champions 2023 2024 di tutte le big prima e dopo i sorteggi: nel caso specifico del Milan, la differenza dopo la formazione del girone monstre è piuttosto netta.

Se prima dei sorteggi la quota media relativa alla vittoria della prossima Champions da parte del club rossonero era di 34 volte la posta, ora quasi ovunque si nota un innalzamento anche di 8-10 punti. In particolare, alcuni operatori hanno aumentato la quota sul Milan vincente Champions del 20%, portandola fino a 41 volte la posta.

Maggiore fiducia, invece, sulla lavagna quote relativa alla vittoria della massima competizione europea da parte delle altre tre italiane. Sebbene la variazione si sia verificata, risulta piuttosto minima e non paragonabile allo scossone dei rossoneri.

In assoluta controtendenza con il Milan, invece, il più clemente girone dei nerazzurri, sulla carta, ha portato a un abbassamento della quota media dell’Inter vincente Champions da 24 a 22.

Squadra

Quota media presorteggi

Quota media post sorteggi

MILAN

34

40

Inter

24

22

Napoli

22

24

Lazio

79

80