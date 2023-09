Roma – Manfredonia – “Ritenuto che non è più attuale il periculum in mora, posto alla base del decreto presidenziale in considerazione della imminente fine della stagione balneare, il cui svolgimento dovrà essere completato, fermo restando che lo smontaggio della struttura dovrà comunque intervenire entro il 30 settembre (…) l’appello cautelare deve essere respinto“.

Ristorante “Guarda che Luna” in località Acqua di Cristo a Manfredonia: con recente ordinanza, il Consiglio di Stato di Roma (Sezione Settima) hanno respinto il ricorso del 2023, proposto da Bar Centrale S.a.s. di Romito Francesco e C, in persona del legale rappresentante pro tempore, contro Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, nei confronti del Comune di Manfredonia, per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R. per la Puglia (Sezione Terza) n. 272/2023.

Relatore nella camera di consiglio del 29 agosto 2023 il Cons. Rosaria

Maria Castorina. Autorità di Sistema Portuale e Comune di Manfredonia si sono costituiti nel giudizio.

“Non può ritenersi facilmente amovibile una struttura che necessita di

49 giorni per il rimontaggio”, osservano i magistrati del Consiglio di Stato nell’ordinanza in oggetto.

Il decreto presidenziale del 14 luglio 2023.

“Le conseguenze dei provvedimenti impugnati in primo grado integrano un pregiudizio grave e difficilmente riparabile una volta conclusa la stagione turistica e che il montaggio della struttura avverrebbe comunque a spese della società ricorrente.” Come pubblicato il 14 luglio 2023: con recente decreto del presidente della VII del Consiglio di Stato di Roma era stato al contrario accolto il ricorso del 2023, proposto da Bar Centrale S.a.s. di Romito Francesco e C., contro l’Autorita’ di Sistema Portuale, e nei confronti del Comune di Manfredonia, non costituito in giudizio, per la riforma dell’ordinanza cautelare del TAR per la Puglia n..272/2023, resa tra le parti.

Come osservato dal presidente della VII sezione del Consiglio di Stato nell’atto, “le conseguenze dei provvedimenti impugnati in primo grado integrano un pregiudizio grave e difficilmente riparabile una volta conclusa la stagione turistica e (..) il montaggio della struttura avverrebbe comunque a spese della società ricorrente“.

Ora la discussione nella camera di consiglio del 29 agosto 2023, con ricorso respinto per la Bar Centrale Sas di Romito Francesco S.a.s.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it