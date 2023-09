I campioni d’Italia ospitano il Vitulano Drugstore Manfredonia

MANFREDONIA (FOGGIA) – Domani, sabato 2 settembre, alle ore 16:00 avrà inizio, al PalaSele di Eboli (SA) (con i suoi 8000 posti è il palazzetto più grande della Campania) un allenamento congiunto tra la Feldi Eboli (campioni d’Italia 2023/24 e dunque partecipante alla UEFA Futsal Champions League) e il Vitulano Drugstore Manfredonia.

Una splendida occasione per vedere i frutti dei primi giorni di preparazione, trovandosi di fronte in una fantastica cornice dei giocatori di carattere internazionale.

Un incontro che può far venire l’acquolina in bocca ai sipontini, desiderosi di poter affrontare avversari di questo livello più spesso. L’ingresso al PalaSele sarà gratuito. Non è prevista diretta streaming, ma ci sarà il massimo impegno per narrare la gara.

Foto: Feldi Eboli, Vitulano Drugstore Manfredonia

Grafica: Federico Guerra

Comunicato: Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia