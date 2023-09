La proposta di Rocco Siffredi ad Arisa: “Facciamo un porno educativo”

FOGGIA – Rocco Siffredi è tornato a fare una proposta ad Arisa. Dopo che la cantante ha pubblicato sui suoi social una foto in cui si ritrae nuda (e lancia un appello a tutti gli uomini per iniziare una relazione seria e gioiosa), il famoso pornodivo italiano ha rilanciato proponendo alla cantante di fare, insieme, un “porno educativo” ma anche un “porno romantico”.

In Salento, infatti, Arisa si è fatta ritrarre completamente senza veli, pubblicando lo scatto sui suoi social e aggiungendo questo commento, ironico e irriverente allo stesso tempo. “Valuto proposte di matrimonio – ha scritto Arisa – da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio.

Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre “verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. NESSUNA BUGIA. NO PERDITEMPO”.

E il tempo, in effetti, Rocco Siffredi non l’ha perso affatto. Riprendendo la foto di Arisa tra le sue storie, è infatti tornato alla carica con la cantante facendole una proposta quanto mai seria. “Una prova della vera bellezza italiana – ha scritto sopra alla foto della cantante il pornodivo – Arisa, facciamo finalmente un porno educativo e romantico come solo tu potresti fare”.

Al momento, il botta e risposta tra Arisa e Rocco Siffredi si sarebbe fermato qui e non sarebbero arrivate risposte da parte di lei. Tuttavia, al tempo della prima proposta, Arisa arrivò a dichiarare, qualora la sua professione avesse preso “una strada più erotica e sensuale“, che avrebbe avuto le idee molto chiare. “Non ho nessuna contrarietà nei confronti dei lavoratori del sesso – aveva infatti affermato all’epoca – perché penso sia un lavoro come un altro“. Lo riporta radio105.