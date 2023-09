Manfredonia, giunta comunale. Libero Palumbo: “Mi sono dimesso”

Manfredonia – “Buon giorno a tutti. Stamane ho protocollato le mie dimissioni da Assessore. Avrei voluto farlo giorni fa ma sono rimasto in religioso silenzio per rispettare le celebrazioni in onore di Maria Santissima di Siponto.

Per lealtà e correttezza, principi cardini della mia scuola politica, ho per primo informato il Sindaco Gianni Rotice, sindaco di Manfredonia, della mia decisione. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in me e sempre mi hanno sostenuto“.