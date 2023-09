Rissa tra ragazzine finisce nel sangue nel Foggiano: accoltellata 18enne

FOGGIA – Una rissa tra due ragazzine finisce nel sangue, ieri sera una giovane di 18 anni è rimasta ferita, secondo alcune indiscrezioni, da una coltellata in un litigio avvenuto in via Vittorio Veneto ad Orta Nova. La ferita è stata soccorsa e portata al Policlinico Riuniti di Foggia dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Stando alla prima ricostruzione, le due ragazze avrebbero cominciato a discutere per futili motivi, probabilmente legati a questioni sentimentali. La lite sarebbe degenerata sino a che una delle due ha impugnato un coltello colpendo due volte l’altra al busto.

La giovane sarebbe stata trasportata in ospedale in condizioni serie, mentre l’altra giovanissima sarebbe stata fermata dai carabinieri.

Sul posto sono stati effettuati i rilievi per ricostruire con esattezza quanto avvenuto, l’episodio, l’ultimo di una lunga serie, conferma l’emergenza legata alla violenza tra i giovani in corso nella città capofila dei Reali Siti. Ancora in corso le indagini dei militari per trovare il coltello utilizzato per il ferimento e per individuare l’autrice dell’aggressione. Al vaglio anche i filmati delle telecamere presenti in zona.